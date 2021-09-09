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Происшествия9 сентября 2021 9:56

На Ставрополье в защитной лесополосе незаконно вырубили сотни деревьев на сумму 26 млн рублей

Всю информацию передали в отдел МВД России по Степновскому району для принятия соответствующих мер
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Ставропольском крае выявили очередной факт незаконной вырубки сотен деревьев в лесозащитной полосе. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Так, по данным сотрудников Кировского лесхоза, в Степновском округе в придорожной защитной лесополосе уничтожили 858 деревьев. Сумма ущерба составила почти 26 миллионов рублей.

Всю информацию передали в отдел МВД России по Степновскому району для принятия соответствующих мер.

Напомним, житель Минеральных Вод подозревается в незаконной вырубке лесных насаждений. Мужчина уже успел спилить 8 деревьев породы «Ясень».

Распилив стволы на части, ставрополец планировал вывезти их на грузовике. Когда его доставили на допрос в отдел полиции, 46-летний мужчина признался в содеянном.