На Ставрополье перед судом предстанет «преемник» вора в законе

На скамье подсудимых окажется ранее неоднократно судимый житель села Красногвардейского.

Выяснилось, что в 2019 году обвиняемый по указанию человека, занимавшего высшее положение в преступной иерархии, который сейчас находится в международном розыске, был назначен «преемником» на время его отсутствия.

Начиная с апреля 2019 года, «преемник» неоднократно разрешал финансовые и другие споры между людьми, в том числе входящими в криминальную среду, а также собирал деньги.

Часть денег злоумышленник перечислял на счета лица, чье положение он временно занимал. Другая часть - шла на покупку продуктов питания и сигарет, которые направлялись в места лишения свободы для лиц уголовной направленности.

Кроме того, мужчине инкриминуется незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Так, во время личного досмотра в кармане его куртки полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом.

Экспертиза подтвердила, что изъятое является синтетическим наркотиком.

Против подозреваемого возбудили уголовные дела по статьям: «Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере», «Занятии высшего положения в преступной иерархии».