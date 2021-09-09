Прокуратура проводит проверку после ДТП с детьми в Изобильном

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту ДТП в Изобильном. Среди пострадавших есть дети, передает пресс-служба надзорного ведомства.

8 сентября 2021 года водитель на скорости не справился с управлением и врезался в дерево. В машине всего находились пять человек, из которых один подросток и один малолетний. Пострадавшим оказывается медпомощь.

- По факту ДТП правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход проверки находится на контроле надзорного ведомства, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края. Кроме того, ведомство проводит собственную проверку.