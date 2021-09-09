В Кисловодске следователи начали проверку по факту гибели мужчины при пожаре

Фото: пресс-служба краевого управления Следственного комитета России

Инцидент произошел 9 сентября, в одном из многоквартирных жилых домой Кисловодска. Там после тушения пожара спасатели обнаружили тело 66-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. По данным ведомства,

СКР проводит доследственную проверку. По предварительным данным, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, проводят судебно-медицинские экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных действий.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что пожар ликвидирован на площади 290 кв.м. Спасатели эвакуировали 8 человек. Реагирование от РСЧС: 28 чел. 8 ед. техники.