В Пятигорске после проверки следователей работники предприятия получили более 1,5 млн рублей причитающейся им зарплаты

Работники МУП «Пятигорскпассажиравтотранспорт» летом этого года обратились к следователям по факту невыплаты заработной платы.

В ведомстве возбудили уголовное дело по статье: «Невыплата заработной платы». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Выяснилось, что руководитель предприятия с апреля по июль 2021 года не выплатил зарплату 44 работникам. Общая сумма задолженности составила более 1 миллиона 600 тысяч рублей.

В ведомстве рассказали, что он добился от директора организации полного погашения задолженности перед всеми работниками предприятия. Расследование уголовного дела продолжается.