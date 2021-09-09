С 3 по 7 ноября ставропольцы поучаствуют в Большом этнографическом диктанте

Ставропольский край станет участником VI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».

Стартует акция во всех регионах России и за ее пределами в канун Дня народного единства и пройдет с 3 по 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Ставрополья. Из-за пандемии акция пройдет в онлайн-формате.

В этом году в правилах написания диктанта сохранена региональная часть вопросов, которая является уникальной для каждого региона нашей страны.

В крае диктант традиционно включает в себя 20 вопросов по истории России и 10 по истории Ставрополья. Результаты будут подведены к Дню Конституции РФ.