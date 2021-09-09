Прокуратура проверит обстоятельства смертельного пожара в Кисловодске

Прокуратура Ставрополья проверит обстоятельства пожара в многоэтажке в Кисловодске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ЧП случилось 9 сентября по переулку Пикетному. В пожаре погиб один человек, который проживал в квартире, где все произошло. Предположительная причина возгорания - самовоспламенение горючих материалов от открытого бытового электрического прибора.

- По данному факту прокуратурой города Кисловодска проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры.