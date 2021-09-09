В одном из детских садов Ставрополья рой шершней атаковал женщину

Рой шершней атаковал 69-летнюю женщину в одном из детских садов Ставрополья. На помощь пострадавшей отправились спасатели.

Так, в селе Красногвардейском на территории детского сада поселились опасные насекомые. Утром, 7 сентября, когда сотрудница детского сада убирала в палисаднике, шершни напали на нее и сильно искусали.

На место происшествия прибыли спасатели. Они оцепили аварийный участок, после чего эвакуировали находящихся неподалеку детей на безопасное расстояние.

Затем пассовцы надели защитные маски и уничтожили земляное гнездо с помощью специальных химикатов.

Пострадавшая нуждались в неотложной медицинской помощи. Ее экстренно госпитализировали в районную больницу с многочисленными укусами лица и головы.