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Общество9 сентября 2021 15:30

В Ставрополе предпринимательница пожаловалась на краевой оператор, начисляющий сумму за вывоз мусора

Министр также поручил специалистам министерства выехать на место, чтобы объективно оценить ситуацию
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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К министру ЖКХ края обратилась предпринимательница из Ставрополя. Она владеет двухэтажным зданием, на первом этаже которого находится продовольственный магазин.

Однако за услугу по вывозу мусора платить не желает, так как не согласна с суммой, которую начисляет краевой оператор. Роман Марченко разъяснил ставропольчанке, что в августе 2021 года в регионе были существенно снижены нормативы накопления ТКО для юридических лиц.

При этом если у здания, где находится магазин, установлены отдельные контейнеры, есть возможность оплачивать услугу по обращению с ТКО не по нормативу, а по объему контейнеров.

Министр также поручил специалистам министерства выехать на место, чтобы объективно оценить ситуацию с объемом образующихся в магазине отходов и найти справедливое и законное решение для этой ситуации.