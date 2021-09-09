«Россети Северный Кавказ» отремонтировали 2330 трансформаторных подстанций в СКФО

Фото: Россети.

Энергетики крупнейшей электросетевой компании Северного Кавказа продолжают повышать надежность энергоснабжения жителей и предприятий макрорегиона. В рамках программы технического обслуживания и ремонтов энергообъектов специалисты за 8 месяцев уже провели регламентные работы на 2330 трансформаторных подстанциях и 647 трансформаторах. Указанные мероприятия проведены в распределительных сетях 10(6)/0,4 кВ.

На энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) уже проведен необходимый ремонт оборудования подстанций, в том числе свыше 1,7 тыс. коммутационных аппаратов. Основная часть работ выполнена хозяйственным способом - без привлечения подрядных организаций.

Напомним, над повышением надежности энергоснабжения соотечественников с опережением графика трудятся порядка 2,5 тыс. энергетиков Группы «Россети Северный Кавказ» в составе 597 бригад.