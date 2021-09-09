Прокуратура установит причину ДТП с двумя пострадавшими в Пятигорске

Прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП с участием двух машин в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Авария случилась 8 сентября. Водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем. Он и его пассажир пострадали, им оказана медицинская помощь.

- Прокуратурой города Пятигорска проводится проверка по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения. В ходе проверки будут установлены причины, способствовавшие совершению ДТП. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.