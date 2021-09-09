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Происшествия9 сентября 2021 15:41

Дело бывшего зампреда правительства Ставрополья поступило в суд

Предварительное слушание прошло 9 сентября
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Промышленный районный суд Ставрополя зарегистрировал уголовное дело бывшего заместителя председателя правительства Ставрополья Александра Золотарева. Его обвиняют получении взяток (пять эпизодов) и в подстрекательстве.

- Золотареву предъявлено обвинение в получении взяток на 64 млн рублей и превышении полномочий. Следствие установило, что он покровительствовал подчиненному ему министру и подстрекал к превышению должностных полномочий при вводе объектов, - рассказывал ранее источник "КП-Ставрополь".

Пресс-служба Промышленного суда сообщила точную сумму взятки - 64 270 750 рублей. Кроме того, Золотареву передали в качестве взятки один автоприцеп за 360 тысяч рублей. В деле также фигурирует экс-заместитель министра строительства Ставрополья Иван Якимов, обвиняемый в превышении должностных полномочий.

- Преступные действия Я. (Якимова) повлекли существенное нарушение прав и законных интересов организации в виде причинения вреда имуществу на общую сумму неоплаченных строительных работ в размере 19 922 665 рублей, - сказано в сообщении Промышленного районного суда Ставрополя.

Уголовное дело принято для рассмотрения. Согласно открытой информации, было назначено три предварительных слушания, два из которых были отложены из-за неявки защитника и других участников процесса.