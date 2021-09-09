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Общество9 сентября 2021 15:36

В Кисловодске, Ессентуках и Предгорном округе появились предупреждающие надписи перед пешеходными переходами

Примеру жителей региона Кавказских Минеральных Вод уже скоро последуют и другие округи и города региона
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону

В одном из микрорайонов Пятигорска появились предупреждающие надписи для пешеходов. Используя трафарет и яркую краску, общественники, юные спортсмены и сотрудники Госавтоинспекции привлекли внимание к безопасности перехода проезжей части вблизи нескольких «зебр».

Инициативу Пятигорска подхватили еще три подразделения Госавтоинспекции, и призывы к правильному переходу дороги появились на улицах Кисловодска и Ессентуков, а также в близлежащем Предгорном округе.

В Кисловодске надписи нанесли ЮИДовцы, которые выбрали пешеходные переходы вблизи Курортного Бульвара. Ребята провели профилактическую работу с пешеходами, вручили им воздушные шары, написав на них обращения.

В Предгорном районе к нанесению надписей также привлекли ЮИДовцев. Места нанесения выбирали исходя из близкого расположения образовательных организаций, где чаще всего ходят дети.

Примеру жителей региона Кавказских Минеральных Вод уже скоро последуют и другие округи и города Ставрополья. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.