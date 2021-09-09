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Происшествия9 сентября 2021 17:34

Житель Ставрополья хотел вложить деньги в криптовалюту и потерял более 1 млн рублей

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество»
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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35-летний житель Ессентуков наткнулся на объявление мошенников в интернете. В нем говорилось, что инвестиции в криптовалюту определенной компании могут принести финансовую выгоду вкладчику.

Ставрополец заинтересовался этим предложением и зарегистрировался на сайте этой компании.

А после - решил перевести ее владельцам 1 миллион 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Поскольку за переводом денег никакой прибыли не последовало, мужчина обратился с заявлением в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество». Сейчас правоохранители устанавливают личность злоуумышленника.