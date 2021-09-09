Жительниц Пятигорска обеспокоил мужчина, который самоудовлетворялся на улице

В сети появилось видео возмущенных и обеспокоенных жительниц Пятигорска. По их словам, на улице Кочубея ходит мужчина, который показательно самоудовлетворяет себя. Они успели заснять его на видео издалека.

- Мир сошел с ума, рядом школы, колледж и куча детей! Полиция, обратите внимание, давайте не будем ждать трагедии, - пишет автор ролика.

Стоп-кадр видео, на котором изображен нарушитель порядка

Неизвестно, обратилась ли она в полицию с заявлением или ограничилась призывами в социальных сетях.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае поймали педофила, который изнасиловал ребенка в туалете 22 года назад. В 1999 году 14-летняя девочка, гуляя с подружкой, пошла в общественный туалет в местном парке и натолкнулась на неизвестного. Он изнасиловал подростка и скрылся, оставив ее там.

- Это уроженец Дагестана, - пояснил источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах. - Когда он совершил преступление, ему было 23 года. От поселка Затеречный до Дагестана полчаса пути. Обвиняемый никогда не жил в Ставропольском крае, все время в республике. А на момент совершения преступления он гулял.