Педофила поймали через 22 года после изнасилования ребенка в туалете на Ставрополье

Виновный сознался в преступлении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи раскрыли уголовное дело, по которому 22 года не могли найти виновного. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

В февраля 1999 года жители поселка Затеречный обратились в полицию с заявлением об изнасиловании. В ночь на 26 февраля 14-летняя девочка, гуляя с подружкой, пошла в общественный туалет в местном парке и натолкнулась на неизвестного. Он изнасиловал подростка и скрылся, оставив ее там. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование заведомо несовершеннолетней" (статья - согласно УК РФ от 1999 года - Прим.).

Раскрыть дело по "горячим следам" не удалось. Но аналитическая группа Следственного комитета и МВД, которая расследует преступления прошлых лет, продолжала работу. И в ходе оперативных мероприятий в июле 2021 года виновный был установлен и задержан. Им оказался 45-летний житель соседней республики.

Фото: СУ СКР по СК

- Это уроженец Дагестана, - пояснил источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах. - Когда он совершил преступление, ему было 23 года. От поселка Затеречный до Дагестана полчаса пути. Обвиняемый никогда не жил в Ставропольском крае, все время в республике. А на момент совершения преступления он гулял.

22 года мужчина жил тихой, семейной жизнью. У него трое детей, работал сантехником, а до этого обвинения ни разу не привлекался к уголовной ответственности. В ходе допроса он сознался в преступлении.

- Следователь СКР завершил расследование уголовного дела, с утвержденным обвинительным заключением оно поступило в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

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