За январь-июнь 2021 года на Ставрополье увеличилась средняя и реальная зарплата

В Северо-Кавказстате сообщили, что за первые полгода 2021 года средняя зарплата работников Ставропольского края выросла на 8,2% по сравнению с прошлым годом и составила чуть больше 35 тысяч рублей.

Сравнивали данные периода январь-июнь двух лет. Реальная зарплата увеличилась на 2%. Здесь есть существенные различия.

- Наиболее высокий уровень оплаты труда сложился в финансовой и страховой деятельности – 55,7 тыс. рублей, добыче полезных ископаемых – 47,8 тыс. рублей, деятельности в области информации и связи – 46,6 тыс. рублей, обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 45,1 тыс. рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Меньше всех зарабатывают работники в сфере сельского хозяйства, лесничества, рыболовства и т.д. При этом уровень безработицы составил 5,7% от трудоспособного населения.