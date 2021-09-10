В Ставрополе 11 сентября развернется предпраздничная ярмарка выходного дня

В преддверии Дня города в Ставрополе 11 сентября в рамках акции «Покупай ставропольское!» откроется предпраздничная ярмарка выходного дня. Развернется она в этом раз в самом густонаселенном районе на площадке по адресу: улица Тухачевского, 26/8.

Более 50 товаропроизводителей и сельхозпредприятий со всего региона порадуют жителей богатым выбором сезонных овощей и фруктов, колбасных изделий, меда и бакалеи.

Там же организаторы проведут предпраздничный концерт с развлекательной программой. Для детей будут работать аттракционы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя. На ярмарке откроется выставка декоративно-прикладного искусства, и проведут мастер-классы от мастеров умельцев.

Еще одна ярмарка выходного дня будет ждать своих покупателей на площадке по улице Васильева 35/1. Организаторы обещают порадовать гостей и жителей Ставрополя приятными ценами и большим ассортиментом свежих овощей и фруктов.

Время работы торговых площадок: с 08:00 до 16:00.