На Ставрополье с 10 по 12 сентября водителей будут проверять на трезвость

На Ставрополье с 10 сентября стартует широкомасштабная операция «Нетрезвый водитель». Рейды будут проводиться круглосуточно – с 10 по 12 сентября.

Наряды ДПС будут выставляться вблизи мест массового притяжения людей и питейных заведений.

Также мероприятия пройдут на федеральных и региональных трассах. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Такие меры предпринимаются для того, чтобы не допустить трагедии. С начала года на Ставрополье уже произошло 148 аварий с участием пьяных водителей в которых 202 человека получили травмы и 31 житель региона погиб.

Госавтоинспекция региона обращается ко всем жителям и гостям региона сообщать в полицию о фактах нахождения граждан за рулем в нетрезвом виде.