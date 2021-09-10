Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 сентября 2021 9:41

Жительница Георгиевска перевела незнакомому мужчине более 2 млн рублей

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

61-летней жительнице Георгиевска позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности финансового учреждения.

Собеседник назвал женщину по имени и отчеству и сообщил, что мошенники якобы пытаются оформить кредит на ее имя и похитить сбережения.

Злоумышленник убедил пенсионерку взять два кредита, а после обналичить деньги и перевести их различными суммами, через терминалы самообслуживания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. Доверчивая ставропольчанка перевела незнакомому мужчине более 2 млн рублей.

Позже жительница Георгиевска попыталась связаться с собеседником, но его телефон оказался отключен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество». Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника.