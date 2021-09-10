Жительница Георгиевска перевела незнакомому мужчине более 2 млн рублей

61-летней жительнице Георгиевска позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности финансового учреждения.

Собеседник назвал женщину по имени и отчеству и сообщил, что мошенники якобы пытаются оформить кредит на ее имя и похитить сбережения.

Злоумышленник убедил пенсионерку взять два кредита, а после обналичить деньги и перевести их различными суммами, через терминалы самообслуживания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. Доверчивая ставропольчанка перевела незнакомому мужчине более 2 млн рублей.

Позже жительница Георгиевска попыталась связаться с собеседником, но его телефон оказался отключен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество». Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника.