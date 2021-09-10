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Происшествия10 сентября 2021 10:28

В Ставрополе на завкафедрой аграрного университета завели уголовное дело

Его подозревают в превышении полномочий
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю завел уголовное дело против завкафедрой СтГАУ. Его подозревают в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба ведомства.

Следствие сообщает, что в начале прошлого учебного года мужчина потребовал профессора своей кафедры каждый месяц отдавать ему часть зарплаты. Иначе работнику мешали бы трудиться. С 30 сентября 2020 года по 7 июля 2021 года профессор отдал подозреваемому около 64 тысяч рублей.

- При передаче последней суммы подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю. Сейчас следователь СКР проводит следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.