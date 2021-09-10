На КМВ привлекли к ответственности двух водителей, грубо нарушивших ПДД

В соцсетях опубликовали два видео, на которых водители грубо нарушают правила дорожного движения.

Первое очевидцы зафиксировали на города Пятигорска. Водитель иномарки объехал стоящий на запрещающий сигнал светофора транспорт по встречной полосе через двойную сплошную линию разметки. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Второй случай нарушения ПДД очевидцы зафиксировали неподалеку: на автодороге «Кавказ», проходящей через поселок Иноземцево. Водитель иномарки также объехал транспортный поток по встречной полосе.

По факту Пятигорска провели проверка, в рамках которой установлены личности нарушителей. Первым нарушителем, не желающим ожидать разрешающего сигнала светофора, оказалась 19-летняя жительница Георгиевского городского округа, которая пояснила, что на нарушение ПДД ее якобы толкнула спешка.

Второй нарушитель, 39-летний пятигорчанин тоже оправдывался срочными делами.

Против них возбудили административные протоколы по статьяе: «Выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения».

Им грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение права управления сроком от 4 до 6 месяцев. Против девушки, проехавшей перекресток на запрещающий сигнал светофора, составлен административный материал.