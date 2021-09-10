В Невинномысске отмечена самая высокая зарплата на Ставрополье

К слову, в Ставрополе средняя зарплата достигает 41 173 рублей, в Пятигорске - 40 132 рубля, а в Железноводске 31 956 рублей

По данным Северо-Кавказстата, среди всех городов Ставропольского края в Невинномысске отмечается самая высокая среднемесячная заработная плата.

Специалисты управления изучили данные с января по март 2021 года о численности и зарплате работников средних и крупных предприятий, в том числе организаций с численностью сотрудников до 15 человек. Субъекты малого предпринимательства не учитывались.

И выяснили, что самая высокая среднемесячная заработная плата по краю в размере 44 166 рублей - в Невинномысске. К слову, в Ставрополе средняя зарплата достигает 41 173 рублей, в Пятигорске - 40 132 рубля, а в Железноводске 31 956 рублей.

При этом органы статистики зарегистрировали также рост среднемесячной зарплаты в городе химиков на 6,9% в процентах к январю-марту 2020 года.

Глава Невинномысска замечает, что у них наблюдается жесткая конкуренция за трудовые ресурсы. И предприятия переманивают друг у друга специалистов, привлекая высокими зарплатами.

- Конкуренция растет вместе с заработной платой, правда, не все это понимают и банально теряют своих специалистов! - добавляет Михаил Миненков. - Последние 4 года в городе сохраняется тенденция постоянного роста размера среднемесячной заработной платы на крупных и средних предприятиях.