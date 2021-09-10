На Ставрополье 11 и 12 сентября прогнозируют дождь с грозой

В Ставрополе 11 сентября обещают от +22 до +23, а 12 сентября - от +20 до +22 градусов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ставропольском крае в выходные дни прогнозируются кратковременные дожди с грозой и градом. По данным Ставропольского Гидрометцентра, возможно усиление скорости ветра до 25 м/с.

В субботу, 11 сентября, грозовые дожди пройдут в первой половине дня. В воскресенье, 12 сентября, ночью и местами в регионе в дневные часы. При этом температура воздуха будет высокой: до +27 градусов по краю в субботу, до +25 градусов по краю в воскресенье.

В Ставрополе 11 сентября обещают от +22 до +23, а 12 сентября - от +20 до +22 градусов.