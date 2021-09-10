На Ставрополье подорожала говядина, свинина, баранина

На Ставрополье в группе мясопродуктов прирост цен отмечен на говядину в среднем на 3,7%, свинину в среднем – на 3,3%, баранину (кроме бескостного мяса) – на 2,6%, печень говяжью – на 2,2%, сосиски, сардельки – на 2,1%, фарш мясной – на 0,9%, окорочка куриные, кулинарные изделия из птицы – на 0,6 процента.

Подешевела колбаса полукопченая и варено-копченая на 2,3%, колбаса вареная – на 1,4%, куры охлажденные и мороженые – на 0,8%, консервы мясные для детского питания – на 0,7%, колбаса сырокопченая – на 0,5%, пельмени, манты, равиоли – на 0,4 процента.

Так, консервы мясные для детского питания – 919 рублей за 1 кг. Колбаса полукопченная и варено-копченая – 447 рублей за 1 кг, куры охлажденные и мороженые – 166 рублей за 1 кг, баранина – 472 рублей за 1 кг, говядина – 392 рубля за 1 кг, свинина – 327 рублей за 1 кг.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье подешевели морковь, помидоры, грибы, бананы. В то же время дороже стали лимоны, капуста белокочанная свежая, апельсины, зелень свежая, огурцы.