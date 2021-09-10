На Ставрополье к 10 сентября выявили районы, где больше всех зараженных коронавирусом

На Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 357 человек. В краевом центре за вчерашний день диагноз подтвердился у 69 жителей.

На сегодняшний день Ставрополь лидирует по числу зараженных в регионе. На втором месте оказался Буденовский район – там заразилось за сутки 30 человек.

На третьем месте расположился Невинномысск. Там, за вчерашний день диагноз подтвердился у 26 жителей. В Георгиевском районе за сутки заболел 21 житель, в Ессентуках – 17, в Краногвардейском районе – 15, в Степновском, Минераловодском, Кочубеевском округах по 14 в каждом.

Всего на Ставрополье за весь период с болезнью сумели справиться уже почти 64 тысячи пациентов.

К сожалению, за прошедший день скончались еще 21 человек с подтвержденным диагнозом. Число умерших достигло 2540.

- Глубокие соболезнования их родным, - написал Владимир Владимиров на своей странице в сети.