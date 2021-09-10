На Ставрополье поженились 150 пар из других регионов России

Фото: управление ЗАГС СК

В Ставрополь в 2021 году съехалось 150 пар со всей России, чтобы пожениться. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС. Там и рассказали, что местом своей регистрации будущие молодожены выбирают не только КМВ, но и краевую столицу.

Так, одна из таких пар - Денис Чупиков и Карина Сапожникова из Забайкальского края. Для торжественной церемонии они выбрали Ставрополь, и сегодня, 10 сентября, станут мужем и женой.

За 8 месяцев этого года на территории нашего региона вступили в брак более 9 тысяч пар, в 700 из которых один из супругов является жителем другого региона.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в этом году на Ставрополье уже зарегистрировали брак шесть женихов в возрасте более 80 лет, пять невест были старше 70. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Так, самая старшая пара сочеталась браком в краевом центре: жениху — 85 лет, а невесте — 79. Кстати, и в целом жители края стали чаще создавать семьи. Брачным союзом за три месяца этого года сочетались более 2,5 тысячи пар.