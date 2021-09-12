Заморозки придут на Ставрополье не раньше октября

Сколько еще в регионе будет продолжаться метеорологическое лето? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае значительное падение температуры до конца сентября не ожидается. Об этом «КП-Ставрополь» рассказала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Светлана Пьянова.

Отметив, что в регионе продолжается метеорологическое лето со средними максимальными температурами от +20 до +25 градусов. При этом в некоторых районах в отдельные дни воздух может прогреться до +28. Заморозки прогнозировать рано.

- До конца сентября заморозков не ожидается. Лето продолжается, - отметила собеседница.