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Общество12 сентября 2021 9:13

Заморозки придут на Ставрополье не раньше октября

«КП» узнала у ведущего синоптика краевого Гидрометцентра, когда ждать похолодание
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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Сколько еще в регионе будет продолжаться метеорологическое лето?

Сколько еще в регионе будет продолжаться метеорологическое лето?

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае значительное падение температуры до конца сентября не ожидается. Об этом «КП-Ставрополь» рассказала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Светлана Пьянова.

Отметив, что в регионе продолжается метеорологическое лето со средними максимальными температурами от +20 до +25 градусов. При этом в некоторых районах в отдельные дни воздух может прогреться до +28. Заморозки прогнозировать рано.

- До конца сентября заморозков не ожидается. Лето продолжается, - отметила собеседница.