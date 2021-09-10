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Происшествия10 сентября 2021 14:46

Ставропольчанке дали условный срок за выброшенную собаку

Женщина была судима за убийство мужа
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе закончили рассматривать уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняли в жестоком обращении с животным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В начале мая 2021 года женщина выкинула из окна квартиры собаку "Умку". Животное не погибло, но получило тяжелые травмы, которые могли привести к смерти. За этим всем наблюдали дети.

- Согласно заключению судебно-ветеринарного эксперта, собака получила разрыв тела селезенки, гематому на фундаментальной части желудка, забрюшинную гематому в поясничной области, контузию легких, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Суд дал женщине три года условно. Отмечается, что ранее она была судима за убийство мужа.