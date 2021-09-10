В Ставропольском крае на 10 сентября около 18 % коек для COVID-больных остаются свободными

На Ставрополье около 18% коек, предусмотренных для пациентов с COVID, остаются свободными. Об этом сообщил глава региона. На 10 сентября в крае развернули 3 403 «ковидных» койки.

Этого достаточно, чтобы предоставлять квалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся в ней.

- Свободными сейчас остаются почти 18% коек, – подытожил губернатор.

Напомним, на Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 357 человек. В краевом центре за вчерашний день диагноз подтвердился у 69 жителей. На сегодняшний день Ставрополь лидирует по числу зараженных в регионе. На втором месте оказался Буденовский район – там заразилось за сутки 30 человек.

На третьем месте расположился Невинномысск. Там, за вчерашний день диагноз подтвердился у 26 жителей.