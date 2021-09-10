На Ставрополье за сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 4473 человека больше

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 9 сентября получили 677244 человека. За последние сутки +2820 человек. Вторым компонентом в нашем крае привились уже 629257 человек. За сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 4473 человека больше.

Остаток вакцины на 10 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 230284 дозы, а по второму 145543 дозы.

Количество людей 60+ получивших вакцину в нашем регионе составляет 197987 человек, причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 982 человека.

Напомним, на Ставрополье около 18% коек, предусмотренных для пациентов с COVID, остаются свободными. Об этом сообщил глава региона.

На 10 сентября в крае развернули 3 403 «ковидных» койки. Этого достаточно, чтобы предоставлять квалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся в ней.