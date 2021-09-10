Глава Ингушетии попросил у СМИ конструктивной критики

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился с 30 журналистами, которые работают в региональных и федеральных СМИ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- С момента прихода в должность Главы региона я рассчитываю только на честность и добросовестность со стороны журналистов в освещении важных социальных, политических и экономических тем. Для меня гораздо важнее конструктивная критика, чем пустое славословие, - сказал Калиматов на встрече.

Политик обратил внимание на социальную важность работы СМИ.

- Для меня в приоритете – выстраивание правильного диалога между чиновниками и простыми гражданами. Если журналисты не покажут, не объяснят происходящее, люди не поймут должным образом, зачем власти принимают те или иные решения, - уверен глава Ингушетии.

На встрече журналисты выдвинули две инициативы для стимулирования работы прессы. Первая - это учреждение в республике конкурса профессионального мастерства «Золотое перо Ингушетии» среди журналистов региона. Вторая - организовать почетную награду "Заслуженный журналист Республики Ингушетия". До этого представители СМИ получали "Заслуженного работника культуры". Калиматову понравились обе идеи.

Глава республики также намерен бороться с безработицей через рекламу. Из-за неосведомленности местных жителей на предприятиях работают приезжие из соседних регионов.

- Руководители швейной, обувной фабрик и других предприятий жалуются на высокую текучку – люди приходят, а уже через две недели или месяц увольняются. К примеру, у швейной фабрики крупный заказ, им необходимы сотрудники, и при всем этом люди жалуются на отсутствие рабочих мест в регионе. Я буду на рекламных щитах размещать информацию о том, что на таком-то предприятии есть вакансия, обращаться по такому-то номеру, - сказал Калиматов.

В Ингушетии много что делает для увеличения вакансий. Например, здания теперь строят из кирпича, что позволило возобновить работу кирпичных заводов и повысила потребность в каменщиках. Калиматов попросил журналистов взяться за остросоциальные темы и работать с населением - наравне с общественниками и советом тейпов.

Подводя итоги встречи, руководитель Ингушетии наградил журналистов.