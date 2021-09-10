В аэропорту Ставрополя начато строительство нового аэровокзального комплекса

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

В аэропорту Ставрополя дан старт строительству нового аэровокзального комплекса для обслуживания внутренних воздушных линий.

В торжественной церемонии поучаствовал губернатор региона, генеральный директор управляющей аэропортом компании «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков.

Так, закладка «капсулы времени» в основание будущего аэровокзального комплекса. Подписи под посланием следующим поколениям поставили Владимир Владимиров и Сергей Рудаков.

– Этого события давно ждал Ставрополь и весь край. И сегодня благодаря нашим партнёрам, в развитии аэропорта краевого центра наступает новый этап. После завершения работ воздушная гавань столицы края будет соответствовать и растущему пассажиропотоку, и современным стандартам качества и комфорта, – отметил глава региона.

По проекту двухэтажное здание нового аэровокзала площадью около 6 тысяч квадратных метров рассчитано на пропускную способность в 580 тысяч пассажиров в год. В последующем возможно дальнейшее увеличение пассажиропотока.

Перед терминалом будет оборудована зона посадки/высадки пассажиров из личного и общественного транспорта. В основу архитектурного решения нового комплекса положен образ триумфальной арки «Тифлисских ворот» – одного из символов краевого центра.

Строительство рассчитано на 1,5 года, ввод в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2023 года. Стоимость реализации проекта составляет 2,1 миллиарда рублей.

Кроме того, на 2022 год намечена реконструкция существующего аэропортового комплекса, включающая реконструкцию взлетно-посадочной полосы, светосигнального и радиотехнического оборудования, создание новых объектов инженерной инфраструктуры. Реализация этого проекта позволит снять ограничения по приёму крупных воздушных судов.