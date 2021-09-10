Задержанный профессор аграрного университета в Ставрополе останется на свободе

Бывший заведующий кафедрой технического сервиса, стандартизации и метрологии, профессор Анатолий Лебедев, задержанный накануне сотрудниками ФСБ, останется на свободе. На это указал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

- Фигуранту инкриминируют преступление средней тяжести. Максимальное наказание по его статье - до четырех лет лишения свободы. По таким делам заключение под стражу не требуется, - рассказал собеседник издания.

10 сентября стало известно, что против Лебедева завели уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю сообщало, что профессор с сентября 2020 года забирал у своего подчиненного часть зарплаты в обмен на беспрепятственную работу. Почти за год мужчина заработал таким образом 64 тысячи рублей. Мужчину задержали при передачи последней суммы сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю.