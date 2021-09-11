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Общество11 сентября 2021 9:13

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 356 человек

Число зараженных достигло 79147
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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В регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция

В регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье число выздоровевших за прошедший день выросло на 179 человек, всего – уже более 64 тысяч. Вместе с тем, есть новые случаи заражения, новые летальные исходы. Об этом сообщил глава региона на своей странице в Инстаграм.

Так, за сутки диагноз подтвердился у 356 человек. Число зараженных достигло 79147. За вчерашний день от коронавируса скончались 22 пациента.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Остановить распространение вируса поможет только вакцинация. Прививку от COVID-19 в крае сделали 679 тысяч человек, в том числе 2 тысячи за вчерашний день. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.