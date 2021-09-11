В МФЦ Предгорного округа открыли пункт вакцинации

В Предгорном округе Ставрополья вакцинацию от COVID-19 теперь можно пройти в многофункциональном центре в станице Ессентукской по улице Гагарина, 100.

Для того чтобы сделать прививку, достаточно при себе иметь паспорт, полис и СНИЛС. Перед процедурой предусмотрен обязательный осмотр врачом-терапевтом и термометрия. Посетителям доступны препараты «Гамковидвак» (Спутник V), Спутник лайт, «Эпиваккорона» и «Ковивак».

- Мы принимаем все меры для повышения доступности вакцинации. У нас работают семь стационарных прививочных пунктов, прививочные бригады выезжают на дом к маломобильным гражданам, на предприятия и в организации. Выездной пункт открыт на крупном рынке. Теперь в МФЦ можно одновременно получить документы и пройти вакцинацию, - отметил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

В администрации округа напоминают: в центральной районной больнице прививку от COVID-19 можно сделать до 21.00.