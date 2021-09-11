Жительница Ставрополья рассказала, как ее насиловал и избивал экс-муж

В сети появилось видеообращение молодой жительницы Ставрополья. Она представляется Лилией, которая проживает в Пятигорске. Героиня видео обращается к мужчине, который, по ее словам, жестоко в ней обращался:

- Если ты думаешь, что ты останешься безнаказанным в этой ситуации, то этого не будет. Я буду призывать общество, надо будет и на Первый канал пойду и буду там все это говорить! У меня есть все контакты всех людей, которые меня насиловали. Когда я плакала, когда была тобою избита так, что не могла даже с кровати встать, - жалуется жительница Пятигорска.

По предварительной версии, девушка обвиняет бывшего мужа в жестоком обращении к ней. Правда это или месть, предстоит выяснить правоохранительным органам.