На Ставрополье нашли единственный в России 300-летний бук

Бук растет не быстро, срок жизни до 450 лет и более. Фото: Инстаграм главы Железноводска

На северном склоне горы Бештау, в непосредственной близости от маршрута будущего Кавминводского велотерренкура, обнаружили реликтовый бук, возраст которого составляет более 300 лет. Об этом сообщил глава Железноводска на своей странице в Инстаграм.

- Теперь хотим внести его в Национальный реестр старовозрастных деревьев России в целях усиления режима охраны уникального дерева, - написал Евгений Моисеев.

По словам градоначальника, бук является важным звеном формирования кислорода и фитонцидов.

- Бук растет не быстро, срок жизни до 450 лет и более. Мы единственные в России, у кого растет этот долгожитель, поэтому хотим включить бук в перечень наших достопримечательностей, - подытожил глава ставропольского курорта.

Напомним, что в Георгиевском районе также растет необычное дерево.

Так, в селе Краснокумское находится местная природная достопримечательность — чудо-дерево, великолепный экземпляр серебристого тополя, в просторечии белолистка.

По словам местных жителей, этот гигант способен поделиться с человеком своей жизненной силой, помогает преодолеть мрачные мысли и даже исполняет желания.