На Ставрополье рейсовый микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавший

Инцидент произошел вечером 11 сентября, в Георгиевске. Там столкнулись маршрутный пассажирский микроавтобус и легковушка. Маршрутка, в которой находилось 6 человек, перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

По данным ведомства, авария произошла вечером на перекрестке улиц Арсенальная — Лермонтова.

По предварительным данным, этот микроавтобус оказался рейсовый. Он ехал по маршруту Краснодар-Моздок. В происшествии пострадал водитель маршрутки. Его с травмами доставили в Георгиевскую районную больницу.

Движение не перекрывалось, подробности и причины ДТП выясняются.

Прокуратура Ставрополья начала проверку по данному факту.