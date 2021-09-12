Умер председатель аграрного комитета думы Ставрополья Иван Богачев

Фото: личная страница Владимира Владимирова в соцсети

Ночью 12 сентября ушел из жизни 91-летний председатель аграрного комитета думы Ставропольского края Иван Андреевич Богачев. Губернатор региона Владимир Владимиров выразил соболезнования, отметив, что не стало руководителя одного из лучших в России сельхозпредприятий. Указав, что Иван Богачев был «настоящим крестьянином». И это его заслуга, что Ставрополье знают как «Житницу России».

- Иван Андреевич более 30 лет возглавлял родной «Терновский» колхоз, - отметил глава края. - Много сделал для ставропольской земли и для людей, которые на ней живут.