Прокуратура начала проверку после ДТП с двумя погибшими на Ставрополье

Прокуратура Благодарненского района Ставропольского края проводит проверку после субботней аварии. Вечером 11 сентября на трассе Буденновск-Благодарный-Светлоград в ДТП погибли два человека и еще двое пострадали.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщают, что водитель легковушки на высокой скорости съехал с дороги и врезался в дерево, не справившись с управлением. Произошло опрокидывание автомобиля. На месте погибли водитель и пассажир. Выжили, но получили травмы два несовершеннолетних пассажира.

- По данному факту прокуратурой Благодарненского района организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - комментируют в прокуратуре Ставропольского края.