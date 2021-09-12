В Дагестане по вине водителя без прав погиб 18-летний юноша

В Кизилюртовском районе Дагестана столкнулись «ВАЗ-111940» и «ВАЗ-2107». Первая легковушка выехала на полусу встречного движения под управлением 30-летнего жителя Казбековского района. Где и врезалась в другой автомобиль, за рулем которого находился 26-летний мужчина из того же района, а на пассажирском сидении - 18-летний юноша. От полученных травм молодой человек скончался на месте, оба водителя и пассажир «ВАЗ-111940» попали в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД по РД комментируют, что у виновника аварии не оказалось прав. Причем он не был лишен удостоверения, а не имел его изначально.