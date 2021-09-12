На Ставрополье обещают грозовые ливни при жаре до +29 градусов

Термометры покажут 13 сентября до +27 градусов, а 14 сентября - до +29 Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным Гидрометцентра Ставрополья, 13 и 14 сентября местами по краю возможен дождь с грозой. Причем в понедельник, в первой половине ночи, в отдельных районах прогнозируется ливень с градом и шквалом 20-25 м/с. Обещают непогоду и днем. Во вторник грозу передают только в ночное время.

При этом на Ставрополье будет по-летнему тепло. Термометры покажут 13 сентября до +27 градусов, а 14 сентября - до +29.

В Ставрополе в понедельник прогнозируется кратковременный дождь с грозой и от +23 до +25 градусов. Во вторник в краевом центре без существенных осадков при температуре воздуха от +24 до +26.