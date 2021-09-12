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Происшествия12 сентября 2021 18:53

В Кабардино-Балкарии осудят женщину, угрожавшую ножом участковому полиции

Инцидент произошел летом
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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В Кабардино-Балкарии завершилось расследование уголовного дела по статье 318 УК РФ, которое завели летом 2021 года на 61-летнюю женщину, угрожавшую нанести вред здоровью полицейскому.

21 июля жительница Майского района республики из-за неприязни к сотруднику, который приехал на вызов ее сына, сообщившего о противоправных действиях матери, с ножом в руке угрожала участковому.

Понимая, как пояснили в пресс-службе СКР по КБР, что тот является представителем власти и находится при исполнении своих должностных обязанностей.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, - комментируют в ведомстве.