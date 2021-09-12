Зона отдыха у реки на Ставрополье стала «кладбищем домашних животных»

В Ставропольском крае приехавшая на пикник семья ужаснулась от увиденного на берегу реки Юца. Эта река является правым притоком реки Подкумок. Местные в летнее время, с их же слов, купаются там даже с детьми. Но теперь об этом даже подумать страшно, ведь зона отдыха превратилась в «кладбище домашних животных».

Как видим в ролике, у реки разбросаны десятки голов крупного рогатого скота и другие части туш.

- Хочу придать огласке. Чтобы разобрались с ситуацией, виновные были наказаны. Это просто ужас. Вонь стоит ужасная. В реке плавают головы коров, а ведь дети в ней купаются, - подписал автор видео.