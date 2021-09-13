Житель Ставрополья избил черенком от лопаты односельчанина, который не нравился его родителям

Инцидент произошел в селе Кугульта Грачевского района. Там 55-летний местный житель из личной неприязни избил черенком от лопаты проходившего мимо его дома односельчанина. Односельчание обратился за помощью к медикам.

Согласно проведенной экспертизе, полученные потерпевшим травмы квалифицированы, как причинение средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

В отдел полиции доставили злоумышленника.

Там он признался в содеянном. Как выяснилось, у мужчин давние неприязненные отношения, передавшиеся еще от родителей.

Против него возбудили уголовное дело по статье: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».