Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 сентября 2021 9:28

Житель Ставрополья избил черенком от лопаты односельчанина, который не нравился его родителям

Потерпевший получил травмы средней тяжести
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Инцидент произошел в селе Кугульта Грачевского района. Там 55-летний местный житель из личной неприязни избил черенком от лопаты проходившего мимо его дома односельчанина. Односельчание обратился за помощью к медикам.

Согласно проведенной экспертизе, полученные потерпевшим травмы квалифицированы, как причинение средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

В отдел полиции доставили злоумышленника.

Там он признался в содеянном. Как выяснилось, у мужчин давние неприязненные отношения, передавшиеся еще от родителей.

Против него возбудили уголовное дело по статье: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».