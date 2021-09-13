Полицейские изъяли у жителя Пятигорска пистолет Макарова и запрещенные сильнодействующие вещества

Фото: пресс-служба краевого управления МВД России

Правоохранители изъяли у жителя Пятигорска оружие и партию сильнодействующих препаратов.

Во время обыска в доме и машине мужчины полицейские обнаружили пистолет Макарова и 26 патронов к нему, а также крупную партию сильнодействующих лекарственных препаратов: 170 флаконов «Тропикамида», 2156 капсул «Прегабалина» и 154 упаковки «Лирики».

Общая масса изъятого составила порядка двух кг. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Результаты экспертно-криминалистического исследования показали, что изъятый пистолет пригоден для стрельбы боевыми патронами.

Против злоумышленника возбудили уголовные дела по статьям: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Покушение на сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ». Правоохранители продолжают собирать необходимые доказательства.