В Ставропольском крае заработала третья в ветроэлектростанция

Третья ветроэлектростанция введена в строй на Ставрополье. Это Бондаревская ВЭС в Ипатовском городском округе. Об этом сообщил губернатор региона.

Станция уже начала поставлять электроэнергию на российский оптовый рынок. В ветропарке – 48 энергетических установок. Их общая мощность – 120 мегаватт.

Это важно и для экологии, и для экономики нашего региона.

- Больше ветроэлектростанций – значит, больше рабочих мест и производств с низким углеродным следом, - сообщил Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

Ранее «КП» писала, что в Грачевском районе заработала первая в крае солнечная электростанция. Первая очередь в 12,5 мегаватта введена в строй и произвела уже несколько миллионов киловатт-часов энергии.

К 2020 году мощность достигнет 100 мегаватт, что возведет станцию на уровень крупнейших в стране.