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Общество13 сентября 2021 10:18

В Ставропольском крае заработала третья в ветроэлектростанция

Ветропарк объединяет 48 башен-энергоустановок, совокупная мощность которых составляет 120 мегаватт
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Третья ветроэлектростанция введена в строй на Ставрополье. Это Бондаревская ВЭС в Ипатовском городском округе. Об этом сообщил губернатор региона.

Станция уже начала поставлять электроэнергию на российский оптовый рынок. В ветропарке – 48 энергетических установок. Их общая мощность – 120 мегаватт.

Это важно и для экологии, и для экономики нашего региона.

- Больше ветроэлектростанций – значит, больше рабочих мест и производств с низким углеродным следом, - сообщил Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

Ранее «КП» писала, что в Грачевском районе заработала первая в крае солнечная электростанция. Первая очередь в 12,5 мегаватта введена в строй и произвела уже несколько миллионов киловатт-часов энергии.

К 2020 году мощность достигнет 100 мегаватт, что возведет станцию на уровень крупнейших в стране.