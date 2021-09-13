Губернатор заявил о стабилизации заболеваемости коронавирусом на Ставрополье

На Ставрополье прошло заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Участники собрания обсудили санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе.

В регионе наметилась тенденция к стабилизации ситуации. Сейчас для помощи пациентам с COVID-19 выделено 3403 специализированных койки, из которых около 20% остаются свободными. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона

Напомним, на Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

За сутки скончались 20 человек. Об этом сообщил на своей странице губернатор Ставрополья.

Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей. За вчерашний день диагноз подтвердился у 354 человек.

Число зараженных достигло 79856. За сутки выздоровели 141 человек.