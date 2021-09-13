На Ставрополье вакцинацию против COVID-19 уже более 61% сотрудников избирательных комиссий

Одним из вопросов повестки заседания стало создание условий для вакцинации сотрудников санаторно-курортного комплекса Ставрополья.

По информации министерства туризма и оздоровительных курортов региона, на сегодня прививки против коронавирусной инфекции уже сделали 10,5 тысячи работников отрасли.

В ближайшие дни пройти вакцинацию планируют еще 3,5 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Все участковые избирательные комиссии (УИК) обеспечены средствами профилактики и антисептиками.

Для дополнительной защиты здоровья участников избирательного процесса продолжается прививочная кампания среди сотрудников УИК. К настоящему времени прошли вакцинацию против COVID-19 уже более 61% сотрудников избирательных комиссий.